ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες - Real.gr

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

17:32, 08/11/2025
Η αστυνομία της Τάμπα (πόλη στη Φλόριντα των ΗΠΑ) ανέφερε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα έντεκα τραυματίστηκαν αφού ένα όχημα που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα χτύπησε ένα πλήθος πεζών νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Ybor City.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 12:45 π.μ. στην οδό East 7th Avenue, στο μπλοκ 1500. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο οδηγός, 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στην I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου στην οδό Hillsborough Avenue κοντά στην 22nd Street.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν μια τεχνική PIT, αλλά ο οδηγός συνέχισε ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα, το όχημα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια επιχείρηση, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο σημείο. Ένα τέταρτο θύμα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ άλλα νοσηλεύονται με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δύο επιπλέον θύματα αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.

«Το σημερινό περιστατικό ήταν μια ανούσια τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Lee Bercaw. «Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσους επηρεάστηκαν.»

Η Florida Highway Patrol ηγείται της έρευνας για τη σύγκρουση. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο ύποπτος, Sampson, συνελήφθη στο σημείο.

