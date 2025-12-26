Quantcast
ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών - Real.gr
23:15, 26/12/2025
Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων καταγράφονται σήμερα στις ΗΠΑ, εν μέσω της αυξημένης κίνησης λόγω της εορταστικής περιόδου, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας FlightAware και τη μετεωρολογική υπηρεσία NWS.

«Σφοδρές χιονοπτώσεις» αναμένονται στην περιοχή της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι το πρωί του Σαββάτου, καθώς και στα Βραχώδη Όρη. Χιονόνερο και χαλάζι προβλέπεται ότι θα πέσει στη ζώνη των Μεγάλων Λιμνών.

Ο «ατμοσφαιρικός ποταμός», το καιρικό φαινόμενο που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην Καλιφόρνια «θα εξασθενήσει προς το τέλος της ημέρας», προβλέπει εξάλλου η NWS.

Συνολικά, ακυρώθηκαν 1.364 πτήσεις και 4.267 κατέγραφαν καθυστερήσεις μέχρι τις 20.30 (ώρα Ελλάδας). Περισσότερο επηρεάστηκαν τα αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.

Στη Νέα Υόρκη και στη γειτονική Πολιτεία του Νιου Τζέρσι αναμένονται έως και 20 εκατοστά χιονιού κατά τόπους και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους «να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους». Όλοι οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αποφύγετε εάν είναι δυνατόν την οδήγηση και προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς», προέτρεψε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς.

