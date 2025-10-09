ΗΠΑ: Ακυρώθηκε η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί σε έναν αυτιστικό άνδρα για τη δολοφονία της κόρης του - Real.gr

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από πνευμονία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας ακύρωσε σήμερα την προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα εκτέλεση του Ρόμπερτ Ρόμπερσον, ο οποίος πάσχει από αυτισμό και του είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για τον θάνατο της κόρης του, που είχε αποδοθεί στο «σύνδρομο ανατάραξης βρέφους», παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που εκφράστηκαν για τη διάγνωση.

Ο Ρόμπερτ Ρόμπερσον, 58 ετών, θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν για μια υπόθεση που αφορά αυτό το σύνδρομο. Η εφαρμογή της ποινής είχε ανασταλεί την τελευταία στιγμή πριν από έναν χρόνο, αφού μια Επιτροπή της Βουλής του Τέξας τον κάλεσε να καταθέσει ενώπιόν της, ακριβώς για να του σώσει τη ζωή.

Παρ’ όλ’ αυτά, ορίστηκε και πάλι ημερομηνία εκτέλεσης, για τις 16 Οκτωβρίου φέτος. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας την ακύρωσε, επικαλούμενο την απόφαση που έλαβε σε μια παρόμοια υπόθεση που βασίστηκε στη μαρτυρία του ίδιου γιατρού. Σε εκείνη την υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2024, που αφορούσε τον Άντριου Ρόαρκ, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από την εποχή που καταδικάστηκε ο Ρόαρκ, το 2000, «η επιστημονική γνώση για το σύνδρομο ανατάραξης βρέφους» έχει εξελιχθεί και ότι αν γινόταν δεκτή σήμερα η κατάθεση των ειδικών στη δίκη, ο κατηγορούμενος πιθανότατα θα είχε απαλλαγεί.

Επικαλούμενο την υπόθεση του Ρόαρκ, το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε την επανάληψη της δίκης του Ρόμπερσον.

Οι υποστηρικτές του Ρόμπερτ Ρόμπερσον, μεταξύ των οποίων είναι ο αστυνομικός Μπράιαν Γουάρτον που είχε αναλάβει την έρευνα εκείνη την εποχή και ο συγγραφέας επιτυχημένων δικαστικών θρίλερ Τζον Γκρίσαμ, εκτιμούν ότι είναι λανθασμένη η διάγνωση των γιατρών του νοσοκομείου όπου είχε μεταφερθεί η μικρή Νίκι, η κόρη του θανατοποινίτη, το 2002. Το μωρό είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση, στα επείγοντα, και οι γιατροί θεώρησαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν στο σύνδρομο ανατάραξης βρέφους.

Επιπλέον, ο αυτισμός του Ρόμπερσον, που διαγνώστηκε επισήμως μόλις το 2018, είχε ερμηνευτεί τότε ως «αδιαφορία», κάτι που συνέβαλε στην καταδίκη του.

Οι δικηγόροι του βασίζονται σε πρόσφατες ιατρικές αναλύσεις που αποδίδουν τον θάνατο της Νίκι σε σοβαρή πνευμονία, που δεν είχε διαγνωστεί εκείνη την εποχή, η οποία επιδεινώθηκε από τα ακατάλληλα φάρμακα που της συνταγογραφήθηκαν. Υπέρ αυτής της εκδοχής έχουν ταχθεί σε επιστολή τους 34 γιατροί.

Οι βουλευτές της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης που είχαν καλέσει τον Ρόμπερσον να καταθέσει εξέφρασαν τη λύπη τους επειδή τα δικαστήρια εφαρμόζουν σπανίως έναν πρωτοποριακό νόμο του 2013 ο οποίος ψηφίστηκε από την Πολιτεία ακριβώς για να ανατρέπονται καταδίκες που βασίστηκαν σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία τελικά αποδείχθηκαν λανθασμένα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ