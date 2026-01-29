ΗΠΑ: Αλλη μια παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους διαγράφεται στον ορίζοντα - Real.gr

Πιο κοντά στη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ, αφού απορρίφθηκε από τη Γερουσία ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση υπουργείων, λόγω των αντιρρήσεων των Δημοκρατικών που απαιτούν, σε αντάλλαγμα για την ψήφο τους, ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της αστυνομίας μετανάστευσης.

Η χρηματοδότηση πολλών υπουργείων λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Εάν μέχρι τότε δεν εγκριθεί ένας προϋπολογισμός για αυτές τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες –μεταξύ άλλων και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS)– θα οδηγηθούν στο διαβόητο “shutdown”, δηλαδή θα διακόψουν τη λειτουργία τους.

Ο προϋπολογισμός που είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων φαινόταν ότι δεν θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη Γερουσία, όμως τα γεγονότα της Μινεάπολης άλλαξαν τα δεδομένα. Πολλοί γερουσιαστές ζήτησαν να τεθούν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες, στο περιθώριο διαδηλώσεων. Αρνούνται έτσι να ψηφίσουν οποιονδήποτε προϋπολογισμό για το DHS (στο οποίο υπάγεται η ICE) όσο η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναθεωρεί την πολιτική της σε αυτό το θέμα.

«Φάνει πια, αυτά που κάνει η ICE, εκτός νομίμου πλαισίου, είναι ωμότητες με κρατική στήριξη και αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε νωρίτερα ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ. «Αυτό δεν είναι η Αμερική», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τους πράκτορες της ICE «αλήτες που περιφέρονται στους δρόμους μας».

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς στη Γερουσία απαιτούνται 60 ψήφοι, σε σύνολο 100, για να περάσει οποιοσδήποτε προϋπολογισμός. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στο σώμα αυτό, όμως χρειάζονται τις ψήφους πολλών Δημοκρατικών γερουσιαστών για να εγκριθεί το νομοσχέδιο.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους λένε ότι είναι έτοιμοι να εγκρίνουν τα πέντε από τα έξι κεφάλαια του νομοσχεδίου, όχι όμως και το τελευταίο, που αφορά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ζητούν να διαχωριστεί ώστε να συζητήσουν τις μεταρρυθμίσεις που επιθυμούν να εφαρμοστούν.

Δεδομένου ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε και τα έξι κεφάλαια σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο, ο διαχωρισμός τους θα προκαλούσε ντε φάκτο την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7π.μ. του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας), αφού η Βουλή θα έπρεπε και πάλι να ψηφίσει το τροποποιημένο κείμενο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το shutdown ενδέχεται να είναι μικρής διάρκειας.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σήμερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για να αποφευχθεί ένα πολυήμερο shutdown. «Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά» σε συμφωνία, πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ καταγράφηκε το φθινόπωρο, όταν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί διαφωνούσαν επί 43 ημέρες για την επιχορήγηση της ασφάλειας υγείας. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τέθηκαν τότε σε τεχνική ανεργία ενώ άλλοι, σε υπηρεσίες που κρίνονται ζωτικής σημασίας (ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αστυνομικοί, στρατιώτες κλπ) συνέχισαν να εργάζονται, χωρίς να πληρώνονται. Έλαβαν τον μισθό τους όταν τελείωσε η δημοσιονομική παράλυση. Διαταράχθηκε επίσης η καταβολή ορισμένων επιδομάτων ενώ δεκάδες χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αφού κάποιοι προτίμησαν να δηλώσουν ασθένεια παρά να εργάζονται αμισθί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ