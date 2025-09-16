ΗΠΑ: Ανήλικοι προκάλεσαν ζημιές 50.000 δολαρίων σε σχολική βιβλιοθήκη - Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δύο ανήλικοι, 12 και 13 ετών, από τη Φλόριντα φέρονται να προκάλεσαν ζημιές άνω των 50.000 δολαρίων στη βιβλιοθήκη του δημοτικού σχολείου Friendshio στη Ντελτόνα.

Ο 12χρονος Felix Cohen Romero και ο 13χρονος Bentley Ryan Wehrly ομολόγησαν ότι διέρρηξαν και βανδάλισαν τη βιβλιοθήκη. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν αστυνομικούς να ανταποκρίνονται σε συναγερμό για πυρκαγιά με τα όπλα τραβηγμένα και να βρίσκονται μπροστά σε μία αίθουσα που είχε υποστεί καταστροφές μεταξύ των οποίων μία σπασμένη γυάλινη πόρτα, ζημιές στο κέντρο πολυμέσων, σπασμένα έπιπλα, βιβλία διασκορπισμένα εδώ κι εκεί, και γκράφιτι. Τα δύο αγόρια φαίνονται σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν εισβάλουν στη βιβλιοθήκη. Φορούσαν μάσκες που έκρυβαν τα πρόσωπά τους. Επέστρεψαν λίγες ώρες αργότερα στη βιβλιοθήκη για να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός πυρκαγιάς.

Αφού οι Αρχές δημοσίευσαν βίντεο από το περιστατικό, οι μητέρες τους τα αναγνώρισαν και τα κατέδωσαν, με αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωπα με το τεράστιο κόστος επισκευής.

Και τα δύο παιδιά κατηγορούνται για διάρρηξη, παραβίαση σχολικού χώρου, εγκληματική δραστηριότητα και κλοπή.