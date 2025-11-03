ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν - Real.gr

O Μοχάμεντ Αλί και ο Μάζεντ Μαχμούντ είναι δύο από τους πέντε νέους που συνελήφθησαν για τον σχεδιασμό επίθεσης, εμπνευσμένης από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κατά τη διάρκεια της γιορτής του Χάλογουιν.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

O Μοχάμεντ Αλί και ο Μάζεντ Μαχμούντ είναι δύο από τους πέντε νέους που συνελήφθησαν για τον σχεδιασμό επίθεσης, εμπνευσμένης από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κατά τη διάρκεια της γιορτής του Χάλογουιν. Τους τελευταίους μήνες, είχαν αγοράσει όπλα, μεταξύ αυτών τυφέκια εφόδου τύπου AR-15, και συμμετείχαν σε διαδικτυακές συνομιλίες που υποδήλωναν ότι είχαν κατά νου συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης, σύμφωνα με το FBI.

Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να κοινοποιούν περιεχόμενο που σχετίζεται με το ΙΚ και ενθαρρύνει τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το FBI, οι δύο κατηγορούμενοι εξασκήθηκαν στη χρήση πυροβόλων όπλων σε σκοπευτήρια, ενώ φέρονται να είχαν επιλέξει την 31η Οκτωβρίου ως την ημέρα που θα εξαπέλυαν την επίθεση.