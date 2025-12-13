ΗΠΑ: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή επαναληπτικών χτυπημάτων σε επιζώντες στη Βενεζουέλα - Real.gr

Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα,καθώς διέταξε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση.

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσι αποστρατεύτηκε επίσημα μετά από 37 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό, εν μέσω της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, παραδίδοντας τη διοίκηση του Αμερικανικού Στρατηγείου Νότου – US SOUTHERN COMMAND στον υποπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Έβαν Πίτους κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Φλόριντα.

Ο Χόλσι ανακοίνωσε την αποστράτευσή του στα μέσα Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως διοικητής της δύναμης Νότου. Αποχωρεί από την SOUTHCOM σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, παράλληλα με τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον φερόμενων υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι επιθέσεις σε πλοία στη Βενεζουέλα και πριν ακόμα αρχίσουν οι καταγγελίες στα μέσα ενημέρωσης που έκαναν λόγο για «έγκλημα πολέμου» και «εξωδικαστικές εκτελέσεις», επιβεβαιώνοντας χτύπημα σε επιζώντες, ο Χόλσι είχε ήδη ανακοινώσει την αποστρατεία του, στα μέσα περίπου της θητείας του.

«Εγκλήματα πολέμου»

Σύμφωνα με τη ναυτική παράδοση ένας άνθρωπος στην θάλασσα ή ένας ναυτικός, ακόμα και εχθρός, του οποίου το πλοίο έχει αχρηστευτεί, διασώζεται. Μάλιστα πρέπει να γίνει το παν για να διασωθούν οι επιζώντες ναυτικοί. Αντίθετα, ο ναύαρχος φέρεται να έδωσε την εντολή για επαναληπτικά χτυπήματα στους διασωθέντες, κάτι που κατονομάστηκε σε κορυφαία μέσα των ΗΠΑ από χείλη ειδικών, ως έγκλημα πολέμου.

Δεκάδες νομικοί στις ΗΠΑ έχουν κάνει λόγο για «εγκλήματα πολέμου» και «εξωδικαστικές δολοφονίες», το ίδιο όμως έχουν αναφέρει και οι πρόεδροι της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, των οποίων πολίτες έχουν σκοτωθεί στα χτυπήματα.

Η αποχώρηση του Χόλσι έρχεται σε μια περίοδο που η παρουσία του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έχει στοχεύσει σκάφη που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά.

Μέχρι την τελευταία επίθεση, στις 4 Δεκεμβρίου, έχουν σκοτωθεί 87 άτομα. Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν εκφράσει έντονες αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων. Θέτοντας στο στόχαστρο κυρίως τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όμως ο Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκαν πως ο πρώτος είχε γνώση των επαναληπτικών χτυπημάτων με αποτέλεσμα να είναι μονόδρομος η αποστρατεία του ναυάρχου, χωρίς όμως να συνεπάγεται την εμφάνιση του στρατιωτικού διοικητή σε δίκη για εγκλήματα πολέμου, καθώς οι ΗΠΑ μονάχα σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις περνούν στρατοδικείο ανώτατους διοικητές.