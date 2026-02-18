Quantcast
ΗΠΑ: Δέκα σκιέρ αγνοούνται, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια - Real.gr
ΗΠΑ: Δέκα σκιέρ αγνοούνται, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια

06:00, 18/02/2026
Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη χθες Τρίτη στην Καλιφόρνια, για τον εντοπισμό δέκα σκιέρ που αγνοούνται εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η χιονοστιβάδα καταγράφτηκε χθες το πρωί στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, που πλήττεται από θύελλα τις τελευταίες ημέρες.

Ομάδα 16 σκιέρ, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων οδηγών, παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Νεβάδα.

«Τουλάχιστον έξι σκιέρ επέζησαν (…) και βρίσκονται ακόμη επιτόπου, εν αναμονή διάσωσης, ενώ οι άλλοι δέκα αγνοούνται», ανέφερε.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη με 46 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας» να συμμετέχουν, ωστόσο «οι μετεωρολογικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», συνέχισε το γραφείο του σερίφη.

Τελεί σε ισχύ έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για χιονοστιβάδες ώστε να γνωρίζουν οι σκιέρ πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ως απόψε.

Την Καλιφόρνια πλήττει από την Κυριακή θύελλα που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.

