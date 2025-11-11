ΗΠΑ: Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν ένα όχημα μεταφοράς επιβατών – γνωστό ως mobile lounge – προσέκρουσε με δύναμη στην αποβάθρα του κτηρίου.

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ., όταν το όχημα, την ώρα που πλησίαζε υπό γωνία προς την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο σημείο πρόσδεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός των επιβατών δεν είναι σοβαρός ωστόσο μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παρά το ατύχημα, το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή.