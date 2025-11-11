ΗΠΑ: Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ., όταν το όχημα, την ώρα που πλησίαζε υπό γωνία προς την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο σημείο πρόσδεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός των επιβατών δεν είναι σοβαρός ωστόσο μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Παρά το ατύχημα, το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή.
Big response at Dulles after a mobile lounge struck the dock “at an angle.” Passengers were escorted off via stairs and evaluated for injuries. It’s not having an impact on flight operations. #FOX5DC pic.twitter.com/KkhwJGWSqr
— Jim Lokay (@Lokay) November 10, 2025