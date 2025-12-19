ΗΠΑ: Δικαστής κρίθηκε ένοχη για «παρεμπόδιση» της σύλληψης ενός μετανάστη - Real.gr

Μια αμερικανίδα δικαστής, η οποία βοήθησε ένα μετανάστη να αποφύγει τη σύλληψη, κρίθηκε ένοχη χθες, Πέμπτη, για «παρεμπόδιση» των αρχών και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χάνα Ντάγκαν, 66 ετών, είχε συλληφθεί τον Απρίλιο από το FBI, την ομοσπονδιακή αστυνομία, μέσα σε δικαστήριο στο Μιλγουόκι (βόρειες ΗΠΑ). Η δικαστής, η οποία είχε δηλώσει αθώα, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Η ποινή θα ανακοινωθεί σε άλλη ημερομηνία.

Η σύλληψή της είχε σηματοδοτήσει μια κλιμάκωση στο μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το δικαστικό σώμα και είχε εξοργίσει τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, τον οποίο επικαλείται ο Τύπος της πολιτείας του Γουισκόνσιν καθώς και η Washington Post, η Χάνα Ντάγκαν είχε βοηθήσει έναν μεξικανό μετανάστη 31 ετών, τον Εντουάρντο Φλόρες-Ρουίς, να διαφύγει από την αίθουσα του δικαστηρίου όπου δικαζόταν για ήσσονος σημασίας αδικήματα.

Ο Φλόρες-Ρουίς είχε βγει από την πόρτα των ενόρκων για να διαφύγει από τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) που είχαν έρθει για να τον συλλάβουν και είχε καταφέρει να διαφύγει από το κτίριο, πριν τελικά συλληφθεί.

«Αν προστατεύετε έναν φυγά, λίγο ενδιαφέρει ποιος είστε. Αν βοηθάτε οποιονδήποτε βρίσκεται παράνομα στη χώρα να κρυφτεί, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», είχε δηλώσει η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι όταν είχε συλληφθεί η δικαστής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγάγει σε απόλυτη προτεραιότητα την μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης, κάνοντας λόγο για μια «εισβολή» στις Ηνωμένες Πολιτείες «εγκληματιών προερχόμενων από το εξωτερικό» και προβάλλοντας πολύ τις απελάσεις μεταναστών.

Επιτίθεται τακτικά στους δικαστές και στα δικαστήρια που τάσσονται κατά της πολιτικής του των μαζικών απελάσεων. Δικαστές και δικαστήρια έχουν εναντιωθεί ή παρεμποδίσει αυτή την πολιτική με πολλές αποφάσεις, κυρίως με το επιχείρημα ότι τα πρόσωπα που στοχοθετούνται θα έπρεπε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Περισσότεροι από 150 πρώην τοπικοί ή ομοσπονδιακοί δικαστές απηύθυναν επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμώντας ότι η σύλληψη της συναδέλφου τους είναι απόπειρα εκφοβισμού του δικαστικού κόσμου.

«Δεν προσπαθούμε να παραδειγματίσουμε μ’ αυτή την υπόθεση», αντέδρασε χθες, Πέμπτη, ο προσωρινός εισαγγελέας του Γουισκόνσιν Μπραντ Σίμελ, ο οποίος έχει διορισθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Ήταν απαραίτητο η δικαστής Ντάγκαν να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικανός δικαστικός, τον οποίο επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης.