ΗΠΑ-Δημοκρατικό κόμμα: «Σιχαμερή» η απειλή Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά Δημοκρατικών εκλεγμένων αξιωματούχων - Real.gr

Το Δημοκρατικό Κόμμα καταδίκασε σήμερα ως «σιχαμερή» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά ορισμένων Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών επειδή κάλεσαν δημόσια τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Απολύτως σιχαμερό», τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο X.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν επίσης τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε αυτούς τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» επειδή προέτρεψαν δημόσια στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» είπε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

Στο βίντεό τους που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».