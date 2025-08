ΗΠΑ: Δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από άβαταρ νεαρού που... είχε σκοτωθεί το 2018 - Θύελλα αντιδράσεων για το βίντεο - Real.gr

Ένας πρώην δημοσιογράφους του CNN προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς πήρε μια συνέντευξη από ένα άβαταρ (εικονική αναπαράσταση) που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, παίρνοντας τη φωνή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός νεαρού που είχε σκοτωθεί το 2018 σε ένοπλη επίθεση.

Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και “μαύρο πρόβατο” για τον Ντόναλντ Τραμπ, σθεναρός υποστηρικτής της θέσπισης αυστηρών νόμων για τα πυροβόλα όπλα, έχει σήμερα ένα κανάλι στο YouTube.

Τη Δευτέρα, πήρε συνέντευξη από ένα άβαταρ, που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, του Χοακίν Όλιβερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών στη επίθεση στο Πάρκλαντ στη Φλόριντα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 17 άνθρωποι το 2018, μία από τις φονικότερες στη χώρα.

Η συνέντευξη ήταν μάλλον μη ρεαλιστική: η εικόνα του συνεντευξιαζόμενου παρέμενε στατική, η φωνή του στερείτο χροιάς. Ο νεαρός άνδρας που υποτίθεται έδινε τη συνέντευξη ζητούσε την εφαρμογή «ενός συνδυασμού αυστηρότερων νόμων για τον έλεγχο των όπλων, στήριξης της ψυχικής υγείας και δέσμευσης της κοινότητας».

Αφού την ανήρτησε ο Τζιμ Ακόστα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, η συνέντευξη δέχθηκε σωρεία οργισμένων σχολίων από χρήστες.

A show you don’t want to miss at 4p ET / 1p PT. I’ll be having a one of a kind interview with Joaquin Oliver. He died in the Parkland school shooting in 2018. But his parents have created an AI version of their son to deliver a powerful message on gun violence. Plus Texas State… pic.twitter.com/mbdM2WxwUR

— Jim Acosta (@Acosta) August 4, 2025