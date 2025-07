ΗΠΑ: Δραματική διάσωση παιδιών από αυτοκίνητο - Ο πατέρας τους τα άφησε στο πάρκινγκ, στους 47 °C - Real.gr

Το βίντεο με τη δραματική διάσωση δύο μικρών παιδιών τα οποία ο πατέρας τους άφησε σε αυτοκίνητο χωρίς air condition στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της κομητείας Κομπ.



Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 Ιουνίου όταν ο πατέρας, που συνελήφθη, άφησε τα δύο παιδιά στο αυτοκίνητο ήταν 30 βαθμοί Κελσίου, αν και θερμόμετρο μέσα στο όχημα έδειξε ότι είχε φτάσει τους 47 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του.

Τους αστυνομικούς ενημέρωσαν διερχόμενοι που άκουσαν τα παιδιά να κλαίνε μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου.

