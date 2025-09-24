ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά τα πυρά σε γραφείο της αστυνομίας για τη μετανάστευση στο Τέξας - Real.gr

Ένας ελεύθερος σκοπευτής άνοιξε πυρ από παρακείμενη στέγη και ο ένοπλος βρέθηκε αργότερα νεκρός με τραύμα από αυτοπυροβολισμό.

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν και ένα άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς σε γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) στο Ντάλας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ένας ελεύθερος σκοπευτής άνοιξε πυρ από παρακείμενη στέγη και ο ένοπλος βρέθηκε αργότερα νεκρός με τραύμα από αυτοπυροβολισμό, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ένοπλος είχε γράψει “ANTI-ICE” σε μια από τις σφαίρες του και αρχικά σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε δύο άλλους σήμερα σε γραφείο της ICE στο Ντάλας πριν αυτοπυροβοληθεί και δώσει τέλος στη ζωή του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανάρτησε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ με αχρησιμοποίητους κάλυκες του υπόπτου, όπως ανέφερε, η οποία έδειχνε έναν με την επιγραφή “ANTI-ICE” (κατά της ICE) γραμμένη στο πλάι.

“Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, μια αρχική ανάλυση των στοιχείων δείχνει ένα ιδεολογικό κίνητρο πίσω από την επίθεση”, έγραψε ο Πατέλ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Ντάλας, αξιωματούχοι αποκάλυψαν την ύπαρξη καλύκων αλλά τόνισαν ότι η έρευνα είναι ακόμη στα αρχικά της στάδια. Οι αρχές αντιμετωπίζουν την επίθεση ως “πράξη στοχευμένης βίας”, δήλωσε ο Τζόζεφ Ρόθροκ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Ντάλας.

Ο ύποπτος άνοιξε πυρ κατά του γραφείου από παρακείμενο κτίριο γύρω στις 6.40 το πρωί τοπική ώρα (14.40 ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε η αστυνομία. Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ ένας τρίτος σκοτώθηκε επί τόπου.

Οι τρείς άνθρωποι που επλήγησαν είναι κρατούμενοι, σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές. Αστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε γραφείο της ICE και όχι σε κέντρο κράτησης, όπου αστυνομικοί της ICE διεξάγουν σύντομη επεξεργασία στοιχείων των πρόσφατα συλληφθέντων κρατουμένων.

“Επρόκειτο κατά τα φαινόμενα για ελεύθερο σκοπευτή ή κάποιο είδος μακρινής βολής”, δήλωσε νωρίτερα η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην εκπομπή “Fox & Friends” του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Το περιστατικό σημειώνεται δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο από πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όρεμ της Γιούτα, γεγονός που τροφοδότησε φόβους για ένα νέο κύμα πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημερινή επίθεση είναι η τρίτη με πυροβολισμούς φέτος στο Τέξας σε εγκαταστάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Tον Ιούλιο ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE στο Πρέριλαντ, και ένας 27χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς αφού άνοιξε πυρ σε έναν σταθμό συνοριακής περιπολίας των ΗΠΑ στο Μακάλεν.

