ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε καζίνο στην Νεβάδα - Real.gr

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και φερόμενος ως δράστης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά ενόπλου σε καζίνο της πόλης Ρίνο, στη Νεβάδα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Grand Sierra Resort, μεταδίδει το CNN, διευκρινίζοντας πως μεταξύ των τραυματιών είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Η αστυνομική διεύθυνση του Ρίνο επιβεβαίωσε πως ο φερόμενος ως δράστης – τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα – έχει τεθεί υπό κράτηση. Αυτόπτες μάρτυρες τον είχαν δει να περπατά στον χώρο στάθμευσης λίγη ώρα πριν από την επίθεση.

Suspect in custody after mass shooting at Grand Sierra Resort in Reno, Nevada; no threat to community. Multiple People Killed and Injured in Mass Shooting at Grand Sierra Resort in Renohttps://t.co/dfpSEoXb4l pic.twitter.com/BFwimVoPfP

— News Channel3 Now (@newschannel3now) July 28, 2025