ΗΠΑ: Δύο παιδιά 8 και 10 ετών νεκρά και δεκατέσσερα ακόμη τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης αυτοκτόνησε - Real.gr

Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Mass Shooting at Minneapolis Catholic School / Church — LIVE Breaking News Coverage #Minneapolis https://t.co/JgesKqWA1f — Agenda-Free TV (@AgendaFreeTV) August 27, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.