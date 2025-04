ΗΠΑ: Εμπρησμός στην κατοικία του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσιλβάνια - Συνελήφθη ύποπτος - Real.gr

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως συνέλαβε ύποπτο για «εμπρησμό» και «τρομοκρατία» αφού επενέβη —μαζί με την πυροσβεστική— τη νύχτα στο σπίτι του Τζος Σαπίρο, σημαντικής μορφής του Δημοκρατικού κόμματος στις ΗΠΑ.

Το όνομα του Τζος Σαπίρο, του κυβερνήτη στην πολιτεία Πενσιλβάνια (ανατολικά), ακούστηκε πολύ την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του υποψηφίου αντιπροέδρου της παράταξης, προτού τελικά η Κάμαλα Χάρις —που επέλεξε τον Τιμ Ουόλς, τον κυβερνήτη στη Μινεσότα— υποστεί βαριά ήττα στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Σαπίρο, 51 ετών, αναπαυόταν μαζί με την οικογένειά του στο εσωτερικό της επίσημης κατοικίας του στο Χάρισμπεργκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία.

Pennsylvania Gov. Josh Shapiro’s home set on fire by arsonist while his family slept https://t.co/n0ijmkVSXD pic.twitter.com/5L8h24sUVz

— New York Post (@nypost) April 13, 2025