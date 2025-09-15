ΗΠΑ: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ» - Real.gr

Το σημείωμα «κλειδί» και το ενδεχόμενο θανατικής ποινής για τον δράστη.

Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν συγκλονισμένοι από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Για τους ερευνητές συνεχίζεται η προσπάθεια να μάθουν περισσότερα για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα που φέρεται να τη διέπραξε. Την ίδια ώρα σημείωμα που φέρεται να είναι του δράστη βρίσκεται υπό εξέταση.

Όπως αποκάλυψε στο Fox News ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ: «Το σημείωμα γράφτηκε πριν από τους πυροβολισμούς και βρισκόταν στο σπίτι του υπόπτου».

«Έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ», έγραφε το σημείωμα, σύμφωνα με τον Πατέλ. «Έκτοτε μάθαμε το σημείωμα – αν και καταστράφηκε – βρήκαμε εγκληματολογικά στοιχεία του σημειώματος και επιβεβαιώσαμε τι έλεγε το σημείωμα λόγω της επιθετικής μας στάσης στις συνεντεύξεις», είπε ο Πατέλ.

Ο ύποπτος, Τάιλερ Ρόμπινσον, αναμένεται να παρουσιαστεί στο πολιτειακό δικαστήριο την Τρίτη. Κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, κακούργημα για οπλοχρησία και παρακώλυση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι ο Ρόμπινσον κρατείται σε ειδική πτέρυγα και θα παραμείνει υπό ειδική παρακολούθηση εν αναμονή ψυχιατρικής αξιολόγησης, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το Σαββατοκύριακο, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, μοιράστηκε περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές έχουν επισημάνει την κουλτούρα των video games και του «σκοτεινού διαδικτύου» ως πιθανούς παράγοντες που φέρονται να τον ριζοσπαστικοποίησαν, βάσει πληροφοριών από την οικογένεια, φίλους και γνωστούς.

Ο Κοξ δήλωσε επίσης ότι οι αρχές διερευνούν επίσης το ενδεχόμενο η ρομαντική σχέση του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του — ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης από άνδρας σε γυναίκα — να συνδέεται με το κίνητρο της επίθεσης.

«Αυτό το άτομο ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμο, δεν είχε καμία ιδέα ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί και συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με τους ερευνητές», δήλωσε ο Κοξ στην εκπομπή State of the Union.

Ο Τζαντ Χόφμαν, αντιπρόεδρος της κοινωνικής και gaming πλατφόρμας Discord, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπήρξαν «επικοινωνίες μεταξύ του συγκάτοικου του υπόπτου και ενός φίλου μετά την επίθεση, όπου ο συγκάτοικος περιέγραφε το περιεχόμενο ενός σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Ο Κοξ φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σημειώματος στη συνέντευξή του στο CNN, αλλά ανέφερε ότι το σημείωμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση. «Αυτά είναι στοιχεία που εξακολουθούν να εξετάζονται για ακρίβεια και επαλήθευση και θα συμπεριληφθούν στα έγγραφα της κατηγορίας», δήλωσε ο Κοξ.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας της Γιούτα, Ντέρεκ Μπράουν, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν οι αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής. Την Παρασκευή δήλωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι».

Σημειώνεται ότι στη Γιούτα η θανατική ποινή είναι νόμιμη. Ωστόσο, οι εκτελέσεις είναι σχετικά σπάνιες και μπορεί να υπάρχουν μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες πριν από την εκτέλεση μιας θανατικής ποινής.