ΗΠΑ: Έδωσε τελεσίγραφο τριών ετών στην Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία στην συμβατική άμυνα του NATO - Real.gr

Η μετατόπιση αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρυτικό μέλος του NATO, συνεργάζονται με τους σημαντικότερους στρατιωτικούς εταίρους τους.

Οι ΗΠΑ θέλουν και πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει, ως το 2027, το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του NATO, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Reuters. Η προθεσμία τίθεται ασφυκτικά τόσο που ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι την θεωρούν μη ρεαλιστική.

Το μήνυμα, όπως αναφέρθηκε από πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματούχου των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε σε μια συνάντηση στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα μεταξύ του προσωπικού του Πενταγώνου που εποπτεύει την πολιτική του NATO και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Στη συνάντηση, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων από την επέκταση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους ομολόγους τους ότι, εάν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού της άμυνας του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στο Καπιτώλιο γνωρίζουν και ανησυχούν για το μήνυμα του Πενταγώνου προς τους Ευρωπαίους, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.