ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια – Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News. Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

#BREAKING: The explosion at U.S. Steel’s Clairton Coke Works in Pennsylvania has been escalated to a Level 3 Mass Casualty Incident. Multiple victims are reported, helicopters have been deployed for evacuation, and heavy smoke is billowing from the site. Significant structural… pic.twitter.com/df1I4SiWAP — upuknews (@upuknews1) August 11, 2025



Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείδιση του συμβάντος. Η έκρηξη σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της US Steel στις ΗΠΑ.

Explosion at the US Steel Clairton Coke Works plant. Level 2 MCI declared. Incident under investigation. Casualties unknown.

Reported scanners: Allegheny County Fire – East; South EMS Dispatch; Allegheny County East Fire Ops 2 pic.twitter.com/0hpQTiWu9M — William Petty (@WilliamP80326) August 11, 2025



