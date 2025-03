Πτήση της United Airlines με προορισμό την Κίνα επέστρεψε μετά από δύο ώρες στις ΗΠΑ - Ο πιλότος ξέχασε το διαβατήριό του - Real.gr

Ένα αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Σανγκάη έκανε αναστροφή, όταν ο πιλότος του συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το διαβατήριό του.

«Το Σάββατο, η πτήση United 198 από το Λος Άντζελες για Σανγκάη προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, διότι ο κυβερνήτης δεν είχε πάρει μαζί του το διαβατήριό του», έγινε γνωστό από την αμερικανική αεροπορική εταιρεία United Airlines στο AFP.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί πριν από σχεδόν δύο ώρες, όταν αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή για να προσγειωθεί στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια κι ενώ οι 257 επιβάτες υπολόγιζαν ότι θα προσγειώνονταν έπειτα από περισσότερες από 13 ώρες πτήσης προς την άλλη πλευρά της υφηλίου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί επιβάτες εξέφρασαν την οργή τους.

United Airlines flight #UA198, which was flying from Los Angeles to Shanghai, turned around over the Pacific and diverted to San Francisco after a pilot realized they forgot their passport.

The aircraft climbed to 32,000ft and flew for about 1 hour and 45 minutes when the crew… pic.twitter.com/ZGJB2ktn2U

— AirNav Radar (@AirNavRadar) March 24, 2025