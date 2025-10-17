ΗΠΑ: Ένας 3χρονος έσωσε τη ζωή της μητέρας του όταν εκείνη έπαθε επιληπτική κρίση - Πώς τα κατάφερε - Real.gr

Η κρίση ήταν «τόσο έντονη που θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου» δήλωσε η μητέρα του αγοριού.

Σύμφωνα με τις αρχές στο Μίσιγκαν, ένα τρίχρονο αγόρι θεωρείται ήρωας, αφού κατάφερε να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο της μητέρας του χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της, ενώ εκείνη υπέστη μια σοβαρή επιληπτική κρίση, και στη συνέχεια κάλεσε μέσω βιντεοκλήσης βοήθεια που της έσωσε τη ζωή.

Οι πράξεις του Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς αποτελούν, όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρ, «μια καλή υπενθύμιση για όλους τους γονείς ότι πρέπει να μιλούν στα παιδιά τους για το τι να κάνουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στις 14 Οκτωβρίου, όπου ο σερίφης τίμησε το αγόρι απονέμοντάς του συμβολικά τον τίτλο του «βοηθού σερίφη», όπως μεταδίδει το Guardian.

«Αυτός ο νεαρός το κατάφερε», σχολίασε ο Μπουσάρ. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η μαμά του είναι εδώ σήμερα».

Όπως δήλωσε η μητέρα του Κόντι, Σαντέλ Γουντς, στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο WXYZ, μαγείρευε στο σπίτι της στις 9 Οκτωβρίου, όταν ένιωσε ζάλη, κάθισε στον καναπέ και έχασε τις αισθήσεις της λόγω μιας επιληπτικής κρίσης.

Η κρίση ήταν «τόσο έντονη που θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου», έγραψε αργότερα η Γουντς στην πλατφόρμα GoFundMe, όπου ζήτησε, μεταξύ άλλων, βοήθεια για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κόντι είχε ξαναδεί παρόμοια επεισόδια της μητέρας του στο παρελθόν και, γι’ αυτό, ήξερε τι να κάνει σε περίπτωση που συνέβαινε ξανά ενώ ήταν μόνοι. Η Γουντς έγραψε στο GoFundMe ότι τους τελευταίους μήνες έχει υποστεί πάνω από 20 επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες φαίνεται να γίνονται ολοένα και πιο έντονες, ενώ παλεύει με διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση, μεγαλώνοντας τον Κόντι και ένα ακόμη παιδί 14 ετών.

Ο παρατηρητικός Κόντι άρπαξε αμέσως το τηλέφωνο της μητέρας του, το κράτησε μπροστά στο πρόσωπό της ώστε να ξεκλειδώσει μέσω αναγνώρισης προσώπου, και κάλεσε έναν γείτονα, σύμφωνα με τον σερίφη Μπουσάρ και τη μητέρα του παιδιού.

«Βοήθησε τη μαμά, βοήθησε τη μαμά», είπε ο Κόντι στον γείτονα, όπως μετέδωσε το WXYZ. Ο γείτονας κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας, οι οποίες έφτασαν γρήγορα και φρόντισαν τη Γουντς.

«Είναι απίστευτο — εξεπλάγην, αλλά χάρηκα που ήξερε τι να κάνει», δήλωσε ο γείτονας στο WXYZ.

Αργότερα, ο Μπουσάρ κάλεσε τη Γουντς να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου όπου ο Κόντι τιμήθηκε με αναγνώριση ως βοηθός σερίφη και έλαβε δώρα για τα τέταρτα γενέθλιά του, που θα γιορτάσει τον Νοέμβριο.