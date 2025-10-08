ΗΠΑ: Ένας άνδρας από τη Φλόριντα κατηγορείται για τη φωτιά στο Πασίφικ Πάλισεϊντς όπου σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Ένας άνδρας από τη Φλόριντα κατηγορείται για τη φωτιά στο Πασίφικ Πάλισεϊντς όπου σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι

22:45, 08/10/2025
Τη θανατική ποινή ενδέχεται να ζητήσουν οι αρχές.

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα συνελήφθη ως ύποπτος για τις φονικές πυρκαγιές που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους τον Ιανουάριο στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές.

Ο 29χρονος Τζόναθαν Ρίντερνεχτ κατηγορείται για εμπρησμό, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, στη συνοικία Πασίφικ Πάλισεϊντς του Λος Άντζελες. Αυτή ήταν η αρχική πυρκαγιά, που η πυροσβεστική υπηρεσία θεωρούσε ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο, όμως αναζωπυρώθηκε στις 7 Ιανουαρίου και κατέκαψε σχεδόν 93.000 στρέμματα, κατέστρεψε περίπου 6.000 κτίρια στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες και προκάλεσε ζημιές ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η απερισκεψία ενός και μόνο ανθρώπου προκάλεσε μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχει βιώσει το Λος Άντζελες» είπε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Ισάιλι, ανακοινώνοντας τη σύλληψη.

Ο Ρίντερνεχτ θα οδηγηθεί στην Καλιφόρνια για να δικαστεί.

Οι ερευνητές που ανέλαβαν να εξετάσουν την υπόθεση καθόρισαν ότι η φωτιά ξεκίνησε τη νύχτα κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι για πεζοπορία, στη λοφοπλαγιά ενός πάρκου που βλέπει στο Πασίφικ Πάλισεϊντς. Κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Πασίφικ Πάλισεϊντς, του Τοπάνγκα και του Μαλιμπού μέχρι να καταφέρουν οι πυροσβέστες να την ελέγξουν, περίπου 24 ημέρες αργότερα.

Η διαπίστωση ότι επρόκειτο για εμπρησμό δίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη δυνατότητα να ζητήσει τη θανατική ποινή για τον δράστη. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο εμπρησμός επισύρει ελάχιστη ποινή κάθειρξης 5-20 ετών. Όμως εάν ο εμπρησμός οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπου, η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθούν ισόβια ή και η θανατική ποινή στους δράστες.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ρίντερνεχτ ήταν ο οδηγός της Uber που αποβίβασε πελάτες στη ζώνη όπου ξέσπασε η φωτιά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιά. Με βάση τα στοιχεία γεωεντοπισμού που συνέλεξαν οι ερευνητές, ο ύποπτος βρισκόταν σε απόσταση δέκα μέτρων από την εστία της πυρκαγιάς, όταν προσπάθησε ο ίδιος να ειδοποιήσει την πυροσβεστική.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης εικόνες που δείχνουν μια φλεγόμενη πόλη, τις οποίες έφτιαξε ο ύποπτος με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, λίγες εβδομάδες πριν από την πυρκαγιά.

Το κίνητρό του παραμένει ασαφές.

«Θα ήθελα να μπορούσαμε να μπούμε στο μυαλό κάποιου ανθρώπου, αλλά δεν μπορούμε», είπε ο Κένι Κούπερ, ένας πράκτορας της υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών (ATF). «Κακόβουλοι άνθρωποι κάνουν απαίσια πράγματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι αποδείξεις «θα παρουσιαστούν στη δίκη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

