ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ - Real.gr

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

22:30, 28/12/2025
Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όπου ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα προς το έδαφος.

Σύμφωνα με την FAA, μόνο οι πιλότοι των αεροσκαφών βρίσκονταν μέσα σε κάθε ελικόπτερο. Εκτός από τον ένα νεκρό, το άλλο άτομο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα που είναι κρίσιμα για τη ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

