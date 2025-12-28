ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όπου ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα προς το έδαφος.

JUST IN: 🇺🇸:A helicopter loses control, spinning violently before crashing in Hammonton, New Jersey. pic.twitter.com/koadfAnqka — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) December 28, 2025

Σύμφωνα με την FAA, μόνο οι πιλότοι των αεροσκαφών βρίσκονταν μέσα σε κάθε ελικόπτερο. Εκτός από τον ένα νεκρό, το άλλο άτομο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα που είναι κρίσιμα για τη ζωή του.

BREAKING: Two helicopters collided and crashed in southern New Jersey, killing one person and sending another to the hospital with life-threatening injuries. pic.twitter.com/4yzKiwLSEg — FOX Business (@FoxBusiness) December 28, 2025

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.