ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ και πυρπόλησε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν - Τουλάχιστον ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες - Real.gr

Ένα άτομο οδήγησε και έριξε το όχημά του στην μπροστινή πόρτα μιας εκκλησίας Μορμόνων στο Μίσιγκαν, έπειτα βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ, πυρπολώντας την εκκλησία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ενας αστυνομικός τόνισε πως εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα θύματα λόγω της φωτιάς.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».