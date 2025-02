ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα που κρατούνταν στο Γκουαντάναμο - Real.gr

Οι ΗΠΑ επαναπροώθησαν από στρατιωτική φυλακή στο Γκουαντάναμο, στο έδαφος της Κούβας, μετανάστες από τη Βενεζουέλα στη χώρα τους, με ενδιάμεσο σταθμό την Ονδούρα, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Καράκας.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ζήτησε τον επαναπατρισμό ομάδας συμπατριωτών που είχαν οδηγηθεί άδικα στη ναυτική βάση στο Γκουαντάναμο. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και οι πολίτες μεταφέρθηκαν στην Ονδούρα, από όπου ανακτήθηκαν», αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

ICE Air Operations transported 177 Venezuelan illegal aliens from Guantanamo Bay to Honduras today for pickup by the Venezuelan government, which returned them to their home country. pic.twitter.com/lzl0F4Ieln

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 20, 2025