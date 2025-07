ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στο Μίσιγκαν - Συνελήφθη ο δράστης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουλάχιστον 11 άτομα μαχαιρώθηκαν στο πολυκατάστημα Walmart στην πόλη Traverse, του Μίσιγκαν και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Η Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν ανέφερε ότι το τοπικό γραφείο του σερίφη διερευνά το περιστατικό. Η υπηρεσία ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή ενόσω διεξάγεται η έρευνα.

Το νοσοκομείο Munson Healthcare ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών μέσων ότι 11 άτομα νοσηλεύονται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής στο βόρειο Μίσιγκαν. Ανέφερε επίσης ότι θα παρέχει ενημερώσεις «όπως κρίνεται σκόπιμο».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Walmart, Joe Pennington, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η εταιρεία «συνεργάζεται με την αστυνομία και παραπέμπει τις ερωτήσεις σε αυτήν προς το παρόν».

Απεστάλησαν μηνύματα στην αστυνομία και στον δήμαρχο με αίτημα για σχόλια.

