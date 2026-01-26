ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας, ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν - Real.gr

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

SCENE Smoke rising as a private aircraft with eight people on board has crashed on takeoff from #bangorinternationalairport in #Maine. pic.twitter.com/fX7FrDKTyQ — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 26, 2026

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.