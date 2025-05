ΗΠΑ: Επτά νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Γέλοουστοουν - Real.gr

Οι αρχές δεν έχουν δώσει διευκρινίσεις για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των επιβατών του λεωφορείου.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα ημιφορτηγό κοντά στο εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στη Λίμνη Χένρις του Άινταχο. Στο λεωφορείο επέβαιναν 14 άνθρωποι.

«Δυστυχώς, έξι άνθρωποι που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο καθώς και ο οδηγός του ημιφορτηγού σκοτώθηκαν» εξήγησε η αστυνομία της Πολιτείας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένα κόκκινο όχημα που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και ένα μικρό λεωφορείο που φλέγεται.

Breaking: Tragic Crash near #HenrysLake, Idaho

7 people are dead after a fiery collision between a tour van and pickup on U.S. Hwy 20. Both vehicles caught fire. 6 tour passengers and the truck driver were killed.

Identities not yet released. #Idaho #Yellowstone pic.twitter.com/T347PP34j9

