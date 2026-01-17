ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος Δημοκρατικών στη Μινεσότα για την παρακώλυση επιχειρήσεων σύλληψης μεταναστών - Real.gr

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, για υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές του ενήμερες για το ζήτημα.

Η έρευνα βασίζεται σε δηλώσεις που έκαναν οι κ.κ. Γουόλς και Φρέι σχετικά με τους χιλιάδες πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής (CBP) που αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η έρευνα αφορά τη στάση των πολιτειακών και δημοτικών αρχών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εντάσεων στη Μινεσότα, οι οποίες συνδέονται με την παρουσία πρακτόρων της ICE. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν κατηγορήσει δημόσια τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο ότι δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την προστασία των ομοσπονδιακών δυνάμεων και τη διατήρηση της τάξης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά σαφή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, καθώς, πέρα από την πολιτική πίεση, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών συνεπειών για τους δύο Δημοκρατικούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει κάπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Απειλές Τραμπ για ανάπτυξη στρατού

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αρχές της Μινεσότα δεν εφαρμόζουν τον νόμο και κατηγόρησε «διεφθαρμένους πολιτικούς» ότι επιτρέπουν σε «επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους» να επιτίθενται σε στελέχη της ICE.

«Εάν οι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επιτιθέμενους κατά των πατριωτών της ICE, θα ενεργοποιήσω τον νόμο περί εξέγερσης», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να αναπτύξει στρατεύματα για την αποκατάσταση της τάξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει σοβαρά την επίκληση του Insurrection Act, ενός νόμου που επιτρέπει την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας σε περιπτώσεις σοβαρών ταραχών.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για το εύρος της έρευνας, ούτε έχει διευκρινίσει αν εξετάζεται η άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ οι δύο αξιωματούχοι της Μινεσότα δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις εξελίξεις.