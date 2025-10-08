ΗΠΑ: Εργαζόμενος σε στρατιωτική βάση καταδικάστηκε επειδή αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες σε ιστότοπο γνωριμιών - Real.gr

Quantcast
22:40, 08/10/2025
Ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νεμπράσκα τον καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 70 μηνών και πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων.

Ένας πρώην πολιτικός υπάλληλος σε αμερικανική στρατιωτική βάση καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση περίπου έξι ετών επειδή το 2022 κοινολόγησε απόρρητες πληροφορίες σχετικές με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε έναν ιστότοπο γνωριμιών του εξωτερικού.

Ο Ντέιβιντ Φράνκλιν Σλέιτερ, 64 ετών, πρώην αντισυνταγματάρχης του στρατού, δήλωσε ένοχος τον περασμένο Ιούλιο.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νεμπράσκα τον καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 70 μηνών και πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων.

Ο Σλέιτερ εργαζόταν ως πολιτικός υπάλληλος στη βάση του Όφατ, στη Νεμπράσκα, όπου βρίσκεται η έδρα της Διοίκησης Στρατηγικών Πυρηνικών Όπλων (Stratcom). Συνελήφθη το 2024 και κατηγορήθηκε ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2022 αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες «μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ενός ιστοτόπου γνωριμιών στη συνεργό του, η οποία ισχυριζόταν ότι είναι μια γυναίκα που ζει στην Ουκρανία». Οι πληροφορίες αφορούσαν κυρίως «τους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους και τις ρωσικές στρατιωτικές δυνατότητες».

Η γυναίκα στα δικά της μηνύματα τον αποκαλούσε «αγαπημένο μυστικό πληροφοριοδότη» της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

