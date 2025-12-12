ΗΠΑ: Φωτογραφίες του Τραμπ και άλλων πολιτικών με τον Τζέφρι Έπστιν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Real.gr

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι Δημοκρατικοί που μετέχουν σε μια Επιτροπή της Βουλής έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα περισσότερες από δώδεκα νέες φωτογραφίες που προέρχονται από τους κληρονόμους του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν και σε ορισμένες από αυτές εικονίζεται ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει περισσότερες από 95.000 εικόνες τις οποίες παρέδωσαν οι διαχειριστές της κληρονομιάς.

Σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ο Τραμπ εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας στο πλευρό του πολλές γυναίκες, τα πρόσωπα των οποίων έχουν διαγραφεί. Σε μια άλλη, στέκεται δίπλα στον Έπστιν και στην τρίτη, που δεν είναι πολύ καθαρή, κάθεται δίπλα σε μια γυναίκα, με την κόκκινη γραβάτα του χαλαρωμένη. Δεν είναι σαφές το πού ή πότε τραβήχθηκαν οι φωτογραφίες.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζονται ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς. Εικονίζονται επίσης ερωτικά βοηθήματα και «προφυλακτικά Τραμπ» αξίας 4,5 δολαρίων, με αποτυπωμένο επάνω το πρόσωπο του Τραμπ και τη φράση, με κεφαλαία γράμματα, «Είμαι τεράστιος».

«Αυτές οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για τον Έπστιν και τις σχέσεις του με κάποιους από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια. Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποχαρακτηρίσει όλους τους φακέλους, τώρα», πρόσθεσε.

Οι βουλευτές ανέφεραν ότι έσβησαν τα πρόσωπα των γυναικών για να προστατεύσουν τα θύματα του Έπστιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ και ο Έπστιν ήταν φίλοι τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 αλλά ο Τραμπ λέει ότι διέκοψε τη σχέση τους πριν να αποκαλυφθεί η δράση του χρηματιστή. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αρνείται επίμονα ότι γνώριζε πως ο φίλος του εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ