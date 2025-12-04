Quantcast
ΗΠΑ: Φυλάκιση 30 μηνών στον γιατρό που παρείχε παράνομα κεταμίνη στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι - Real.gr
01:00, 04/12/2025
Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι

Η κεταμίνη είναι το ισχυρό ηρεμιστικό που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.

