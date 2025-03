Τραμπ: Ανέθεσε στην Boeing την κατασκευή μαχητικών 6ης γενιάς -«Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό» - Real.gr

Αυτά τα νέα, εξελιγμένα αεροσκάφη, θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη γενιά, τα F-22 που χρησιμοποιούνται από την αμερικανική πολεμική αεροπορία εδώ και περίπου μια εικοσαετία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε με την Boeing μια σύμβαση για την κατασκευή της νέας γενιάς μαχητικών αεροσκαφών, των F-47.

«Κατόπιν δικής μου εντολής, η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά με το πρώτο μαχητικό έκτης γενιάς στον κόσμο, το έκτο, η έκτη γενιά – τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό, και θα ονομάζεται F-47», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το ύψος της σύμβασης, για λόγους ασφαλείας. «Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί» αυτή τη νέα γενιά μαχητικών, διαβεβαίωσε.

«Οι στρατηγοί επέλεξαν αυτήν την ονομασία, είναι ένας ωραίος αριθμός, το F-47», υπογράμμισε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump’s obsessed with his ‘beautiful’ F-47 jet—like a kid with a toy. Meanwhile, costs skyrocket and our ‘strongest military ever’ still can’t win a war. This is what you voted for? Waste and ego over results pic.twitter.com/uAmT39XpW4

— KHAN (@Khansofindia1) March 21, 2025