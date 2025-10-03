ΗΠΑ: Η FAA εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον - Real.gr

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως θα εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο διεθνή αεροδρόμια της Ουάσινγκτον, οκτώ μήνες μετά τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.

Οι περιορισμοί αφορούν τα διεθνή αεροδρόμια Thurgood Marshall και Dulles, σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA.

«Αυτές οι αλλαγές αποτελούν προληπτικό μέτρο, βάσει του οποίου θα προστεθεί μια επιπλέον ζώνη ασφαλείας μεταξύ αεροσκαφών, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ ελικοπτέρων και αεροπλάνων που πετούν από και προς κάθε αεροδρόμιο», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.