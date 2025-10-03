ΗΠΑ: Η FEMA «παγώνει» επιχορηγήσεις και απαιτεί αποδείξεις για τον πληθυσμό των Πολιτειών - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Η FEMA «παγώνει» επιχορηγήσεις και απαιτεί αποδείξεις για τον πληθυσμό των Πολιτειών
05:00, 03/10/2025
H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) έχει διακόψει την εκταμίευση επιχορηγήσεων σε πολιτείες, ζητώντας από τις τοπικές αρχές στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταμέτρηση του πληθυσμού, όπως μετέδωσε χθες Πέμπτη το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο ενημερωτικό σημείωμα της FEMA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, η FEMA υποστηρίζει ότι ορισμένες αμερικανικές πολιτείες ενδέχεται να λαμβάνουν υπέρογκες επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι τα κονδύλια κατανέμονται αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε πολιτείας.

Την προηγούμενη χρονιά οι επιχορηγήσεις, που αποσκοπούν στην ετοιμότητα των κατά τόπους μηχανισμών για την αντιμετώπιση καταστροφών, ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

