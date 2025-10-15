ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε εκ νέου το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί της πρότασης των Ρεπουμπλικάνων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θα σήμαινε την άρση του shutdown στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ρεπουμπλικανική πρόταση νόμου για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης παράλυσης δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να περάσει από τη Γερουσία.

Ήταν η όγδοη προσπάθεια της Γερουσίας να περάσει νομοθεσία που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα τερμάτιζε το κλείσιμο της κυβέρνησης παρέχοντας κυβερνητική χρηματοδότηση έως τις 21 Νοεμβρίου.

Ψήφισε με 49 ψήφους υπέρ και 45 κατά για να προωθήσει το νομοσχέδιο, κάτω από τις 60 ψήφους «ναι» που απαιτούνταν στη Γερουσία των 100 μελών που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Πάνω από 4.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Εν τω μεταξύ, το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα του, με τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς νομοθέτες να συνεχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το αδιέξοδο, χωρίς να διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα.

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (ΟΜΒ) εξέδωσε μια πρώτη σειρά περικοπών προσωπικού, απολύοντας περισσότερους από 4.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις απολύσεις εργαζομένων σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αυτές οι απολύσεις σηματοδούν την πρώτη -μεγάλης κλίμακας- απομάκρυνση ομοσπονδιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια μιας διακοπής χρηματοδότησης στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις απολύσεις που χαρακτήριζαν τα προηγούμενα shutdowns. Οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις είναι απαραίτητη συνέπεια της διακοπής λειτουργίας, μια άποψη που αμφισβητούν οι Δημοκρατικοί.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πάντως εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να καταβάλει τους μισθούς των αμερικανικών στρατευμάτων την Τετάρτη, παρά το shutdown, αφαιρώντας ένα πιθανό σημείο πίεσης για την επίλυση του αδιεξόδου στο Κογκρέσο. Η ανάρτηση του OMB στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδήλωνε ότι ο πρόεδρος θα έδινε επίσης εντολή για να πληρωθούν επίσης οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί.