ΗΠΑ: Η Ιντιάνα αντιστέκεται στον Τραμπ - Αρνείται να ανασχεδιάσει τον εκλογικό της χάρτη - Real.gr

Πολλοί αιρετοί των ρεπουμπλικάνων στην Ιντιάνα απέρριψαν χθες σε ψηφοφορία τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη στην παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία αυτή των βόρειων ΗΠΑ, προβάλλοντας έτσι αντίσταση στις ασταμάτητες απαιτήσεις προς αυτό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που ήθελε να αποσπάσει με αυτόν τον τρόπο δυο έδρες από τους δημοκρατικούς στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Ο δισεκατομμυριούχος διεξάγει εδώ και εβδομάδες εντατική εκστρατεία επηρεασμού των ρεπουμπλικάνων σε διάφορες πολιτείες όπου κυβερνούν, για τους παρακινήσει να προχωρήσουν σε ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών, κατά τρόπο που θα ευνοήσει την παράταξή του σε προσεχείς αναμετρήσεις, με κρισιμότερη αυτήν των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα διαθέτει σήμερα ισχνή πλειοψηφία πέντε εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα μπορούσε να τη χάσει τον Νοέμβριο του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε το καλοκαίρι από το Τέξας ανασχεδιασμό του εκλογικού του χάρτη και στον κομματικό λόχο αναμένεται να ενταχθούν την ερχόμενη χρονιά άλλοι πέντε βουλευτές από αυτή την πολιτεία.

Τουναντίον, στην Ιντιάνα, πολλοί ρεπουμπλικάνοι φάνηκαν να διστάζουν να προχωρήσουν σε παρόμοιο εγχείρημα, πυροδοτώντας την οργή του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Το σχέδιο τελικά απορρίφθηκε χθες στην πολιτειακή Γερουσία, όπου η πρόταση δεν συγκέντρωσε παρά 19 ψήφους υπέρ έναντι 31 κατά – ενώ οι ρεπουμπλικάνοι καταλαμβάνουν 40 έδρες. Ο εκλογικός χάρτης θα παραμείνει κατά συνέπεια ως έχει, πιθανότατα ωφελώντας τους δυο δημοκρατικούς που αντιπροσωπεύουν την πολιτεία στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή σήμερα.

Αντιδρώντας, ο πρόεδρος Τραμπ κατακεραύνωσε τον επικεφαλής των ρεπουμπλικάνων στην πολιτειακή Γερουσία, τον Ρόντρικ Μπρέι, διαμηνύοντας πως θα υποστηρίξει «οποιονδήποτε θέλει να είναι αντίπαλός του» στην εσωκομματική διαδικασία της ερχόμενης άνοιξης.

Ο θυελλώδης μεγιστάνας δοκίμασε ήττα παρά τις απειλές του, αποδείχθηκε πως δεν επηρέασε όσο θα ήθελε τη διαδικασία.

Εν μέσω της πίεσης του Λευκού Οίκου σ’ όλη τη χώρα, οι δημοκρατικοί αποφάσισαν να ανταποδώσουν στις πολιτείες που ελέγχουν εκείνοι. Ιδίως στην Καλιφόρνια, όπου ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα μάλλον θα διαγράψει τις πέντε έδρες που καταλάμβαναν οι ρεπουμπλικάνοι στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή.

Αφού ανέκτησαν τον έλεγχο του τοπικού κοινοβουλίου τον Νοέμβριο, οι δημοκρατικοί στη Βιρτζίνια επίσης σχεδιάζουν να αλλάξουν τον δικό τους εκλογικό χάρτη.

Στις ΗΠΑ οι εκλογικές περιφέρειες στη θεωρία ανακατανέμονται έπειτα από εθνική απογραφή κάθε δέκα χρόνια, ώστε, στη θεωρία πάντα, να αντανακλούν τον πληθυσμό που ζει σε κάθε περιοχή.

Στην πραγματικότητα, οι ανασχεδιασμοί των εκλογικών περιφερειών είναι συχνοί με πρωτοβουλία και των δυο κομμάτων εξουσίας κι επιτρέπουν, με χάρτες τραβηγμένους στα άκρα, να απομονώνονται πληθυσμιακές ομάδες και να υπερεκπροσωπούνται άλλες, ή να διαχέονται ψήφοι, ώστε να προκύπτει κάθε φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα.