ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο, σύμφωνα με το CNN - Real.gr

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο, σύμφωνα με το CNN

18:45, 27/01/2026
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το υπουργείο Εξωτερικών θα συνιστά την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίζεται πιθανόν σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί προσώρας να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

