Quantcast
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» της Ουάσινγκτον σε παγκόσμιο επίπεδο - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» της Ουάσινγκτον σε παγκόσμιο επίπεδο

17:30, 05/12/2025
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» της Ουάσινγκτον σε παγκόσμιο επίπεδο

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας», στο οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η «εποχή της μαζικής μετανάστευσης» πρέπει να τερματιστεί.

Υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης, αναφέρει το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ. «Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει.

Το έγγραφο αυτό των 33 σελίδων ζητεί επίσης «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».

Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι «η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας», τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων», συνεχίζει το έγγραφο.

Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

«Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων» προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα εικονικών συνταγογραφήσεων

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα εικονικών συνταγογραφήσεων

18:37 05/12
Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

18:30 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη

18:20 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

18:15 05/12
ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

ΕΕ: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν, Μερτς και ντε Βέβερ για το δάνειο προς την Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

18:00 05/12
Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής

17:54 05/12
Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

17:46 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved