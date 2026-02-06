ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει ευκολότερες τις απολύσεις ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών - Real.gr

Η υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού (Office of Personnel Management, OPM), αρμόδια για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ετοιμάζεται να δημοσιεύσει σήμερα στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης νέους κανόνες, που θα αλλάξουν δραστικά το καθεστώς σχεδόν του 2% των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, θα το φέρει πιο κοντά σε αυτό των λειτουργών που διορίζονται από τον πρόεδρο.

Ως τώρα μόνο αυτοί οι τελευταίοι μπορούσαν να απολυθούν κατά βούληση από τον ένοικο του Λευκού Οίκου, χωρίς καμιά δυνατότητα αμφισβήτησης ή προσφυγής εναντίον του μέτρου.

Σε έγγραφα έκτασης 255 σελίδων, το OPM αναφέρει ότι οι νέοι κανόνες σκοπό έχουν να «ενισχυθούν τα μέσα για να εξασφαλίζεται λογοδοσία των υπαλλήλων καθώς και η δυνατότητα αντίδρασης του αμερικανικού κράτους», αλλά και να αντιμετωπιστούν «μακρόχρονες προκλήσεις» όσον αφορά τις «αποδόσεις» των ενδιαφερομένων.

Η υπηρεσία διαβεβαίωσε πως οι θέσεις αυτές θα συνεχίσουν να αναλαμβάνονται σε «ακομμάτιστη» βάση.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ακόμη ότι οι διαδικασίες για τους καταμηνυτές ατασθαλιών πλέον θα αναλαμβάνονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες και όχι πλέον από ανεξάρτητο οργανισμό.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών, το AFGE, κατήγγειλε τις χθεσινές ανακοινώσεις, στις οποίες βλέπει «επίθεση» εναντίον των εργαζομένων του ομοσπονδιακού κράτους.

«Όταν ο κόσμος βλέπει αναταραχή και αμφισβήτηση στην Ουάσιγκτον, δεν ζητάει η δημόσια διοίκηση να γίνει πιο πολιτικοποιημένη, ζητάει επάρκεια και επαγγελματισμό. Το OPM κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό», στηλίτευσε ο πρόεδρος του συνδικάτου Έβερεστ Κέλι, σύμφωνα με ανακοίνωση του AFGE.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση θέλει να «αντικαταστήσει ικανούς επαγγελματίες με κομματικούς λακέδες».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έκρινε ότι οι νέοι κανόνες είναι κάτι «καλό».

«Νομίζω πως αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν δεν πάνε στη δουλειά, αν δεν εργάζονται σκληρά για λογαριασμό του προέδρου, δεν είναι διόλου ευπρόσδεκτοι», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Τύπο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να μειώσει δραστικά τις δημόσιες δαπάνες και να μειώσει τη γραφειοκρατία.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, εμπιστεύτηκε το καθήκον αυτό στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ίλον Μασκ, ονομάζοντας τον επικεφαλής επιτροπής «κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (ο τίτλος της, Department of Government Efficiency ή DOGE, δημιουργούσε σύγχυση, καθώς παρέπεμπε σε υπουργείο).

Η DOGE και ο Λευκός Οίκος πολλαπλασίασαν τις προτροπές για εθελουσία έξοδο και τις απολύσεις δημοσίων λειτουργών, προχώρησαν στην κατάργηση κάποιων υπηρεσιών και εφάρμοσαν δραστικές περικοπές στη διεθνή βοήθεια.

Κατά το OPM, κάπου 317.000 ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί αποχώρησαν από τις υπηρεσίες τους το 2025. Περίπου 154.000 από αυτούς το έκαναν μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.