ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» - Real.gr

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας για φερόμενες παράνομες διακρίσεις εις βάρος Εβραίων και Ισραηλινών εργαζομένων στο UCLA, κάνοντας λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Η αγωγή που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες είναι μια από τις πολλές που έχει καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, ενώ εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαμάχης με τις αρχές της πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας, η οποία κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταγγέλλει πως το UCLA παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα επειδή «απέτυχε να αποτρέψει και να διορθώσει μεροληπτικές και παρενοχλητικές συμπεριφορές» μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αρκετοί Εβραίοι και Ισραηλινοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πάρουν άδεια, να εργαστούν εξ αποστάσεως ή ακόμη και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους προκειμένου να αποφύγουν το εχθρικό περιβάλλον εργασίας, αναφέρεται στην αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του UCLA, καταδικάζοντας την ευρείας κλίμακας επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς.

Διαδηλωτές, καθώς και ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις, επισημαίνουν πως η κυβέρνηση Τραμπ συγχέει τις επικρίσεις τους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με τον αντισημιτισμό, παρερμηνεύοντας την υποστήριξή τους προς τον παλαιστινιακό λαό ως έκφραση αλληλεγγύης προς τη Χαμάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ