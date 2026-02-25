ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ - Real.gr

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον της Πολιτείας του Νιού Τζέρσεϊ και της δημοκρατικής κυβερνήτη της, της Μίκι Σέριλ, για «παρεμπόδιση» της μεταναστευτικής πολιτικής του.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους πολίτες του Νιού Τζέρσεϊ και εντούτοις οι ηγέτες του Νιού Τζέρσεϊ υιοθετούν πολιτικές με στόχο να εμποδίσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις της τάξης», υποστήριξε η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι σε ανακοίνωση του υπουργείου της.

«Οι πολιτείες δεν μπορούν να επεμβαίνουν εσκεμμένα στις προσπάθειές μας για να απελάσουμε τους παράτυπους ξένους και να συλλάβουμε εγκληματίες, οι πολιτικές καταφυγίου του Νιού Τζέρσεϊ δεν θα αντέξουν», τόνισε η Μπόντι.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις σε ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν στην πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ.

Στη μήνυση, που αναπτύσσεται σε 21 σελίδες και την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, υποστηρίζεται ότι το διάταγμα της δημοκρατικής κυβερνήτη «αποτελεί ένα απαράδεκτο εμπόδιο» στην εφαρμογή των νόμων περί μετανάστευσης.

«Μια τέτοια κατάφωρη περιφρόνηση των ομοσπονδιακών νόμων που ισχύουν εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια δεν είναι μια απλή πολιτική πράξη, αλλά μια εσκεμμένη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια όλων των Αμερικανών», αναφέρεται στη μήνυση.

«Αυτό στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αντί να επιτίθεται σε πολιτείες όπως το Νιού Τζέρσεϊ που προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, είναι η εκπαίδευση των πρακτόρων της, της ICE», αντέδρασε η Σέριλ

Η μήνυση του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η πιο πρόσφατη μέχρι σήμερα ενέργεια στη μάχη που διεξάγει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των περιορισμών που επιβάλλονται από ορισμένες πολιτείες και τοπικές συλλογικότητες στην εφαρμογή νόμων για τη μετανάστευση.

Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε διώξεις εναντίον της Μινεσότα και του Κολοράντο, καθώς και εναντίον πόλεων όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Ντένβερ, οι οποίες θεωρούνται «πόλεις καταφύγια» που προστατεύουν τους παράτυπους μετανάστες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ