ΗΠΑ: Η Μέριλ Στριπ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - Real.gr

Μηνύματα από Τζέιν Φόντα και Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού.

Με τον θάνατο του ειδώλου του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών σήμερα, «”έφυγε” ένα από τα λιοντάρια», δήλωσε η Μέριλ Στριπ, η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία “Out of Africa” (1985), σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», συμπλήρωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Meryl Streep pays tribute to Robert Redford: “One of the lions has passed. Rest in peace my lovely friend.” pic.twitter.com/igSBRmr7CZ — Film Updates (@FilmUpdates) September 16, 2025

Από την πλευρά της, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, «ενός θαυμάσιου ανθρώπου από κάθε άποψη», ο οποίος «ενσάρκωνε μια Αμερική για την οποία εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», περιέγραψε η ίδια, που μοιράστηκε τους προοδευτικούς αγώνες του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου.

«Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», δήλωσε ο Τραμπ προτού αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.