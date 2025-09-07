Quantcast
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία - Real.gr
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

22:45, 07/09/2025
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

epaselect epa12359139 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a nine-story residential building in Kyiv, Ukraine, 07 September 2025, amid the Russian invasion. At least two people were killed, including a child, and dozens were injured after Russian forces launched an overnight attack over Ukraine with more than 800 drones and 13 missiles, according to the State Emergency Service of Ukraine. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Η ανάρτηση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

