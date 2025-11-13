ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον τερματισμό του μακροβιότερου shutdown στην ιστορία της χώρας - Real.gr

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της ιστορικά μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το σχέδιο νόμου, που έχει ήδη περάσει από τη Γερουσία, προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για να δώσει την τελική έγκριση σε ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μετά από ένα χρονικό διάστημα ρεκόρ 43 ημερών, τερματίζοντας ένα πικρό αδιέξοδο έξι εβδομάδων σχετικά με την τύχη ενός προγράμματος Obamacare που απεχθάνονται οι Ρεπουμπλικάνοι. Η τελική ψηφοφορία ήταν 222-209.

Μετά από εβδομάδες πολιτικής αντιπαράθεσης και διοικητικής παράλυσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της πρότασης για την προσωρινή επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Η αρχική έγκριση δόθηκε με ψήφους 213 υπέρ και 209 κατά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταφορά του νομοσχεδίου στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να το υπογράψει και να τερματιστεί και επίσημα το παρατεταμένο «shutdown».

Η ψηφοφορία που έγινε και εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία (213-209) δεν ήταν η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά η ψήφος επί της διαδικασίας — δηλαδή το λεγόμενο “rule vote” ή procedural vote.

Αυτή η διαδικασία αφορά το αν θα επιτραπεί στη Βουλή να προχωρήσει στη συζήτηση και στην τελική ψηφοφορία του νομοσχεδίου που έχει σταλεί από τη Γερουσία. Με απλά λόγια:

– το πρώτο στάδιο (που εγκρίθηκε) ανοίγει τον δρόμο για τη συζήτηση του νόμου,

– και το επόμενο στάδιο είναι η οριστική ψήφιση του περιεχομένου του νομοσχεδίου το οποίο τελικά εγκρίθηκε με ψήφους 222-209.

Πλέον θα σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή και επίσημο τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η Γερουσία είχε εγκρίνει το ίδιο νομοσχέδιο την Τρίτη με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, διασφαλίζοντας τη συνταγματική πλειοψηφία για την προσωρινή παράταση χρηματοδότησης. Η πρόταση προβλέπει λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και επαναφορά βασικών προγραμμάτων, όπως η διανομή επιδομάτων διατροφικής βοήθειας (SNAP), καθώς και η συνέχιση επιδοτήσεων για κοινωνικά προγράμματα μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος Affordable Care Act (ACA), γνωστό και ως Obamacare, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς βουλευτές. Όπως δήλωσαν στελέχη της μειοψηφίας, η μη διασφάλιση της επέκτασης των επιδοτήσεων «απειλεί εκατομμύρια Αμερικανούς με αύξηση του κόστους περίθαλψης».

Η Επιτροπή Κανονισμών της Βουλής (House Rules Committee) ενέκρινε νωρίτερα μέσα στην ημέρα τον κανονισμό συζήτησης του νομοσχεδίου με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολομέλεια. Παρά τη στενή διαφορά, η ψήφιση θεωρείται σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας αναστολής λειτουργίας που έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους χωρίς μισθό και έχει παραλύσει κρίσιμες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η τελική φάση απαιτεί πλέον την υπογραφή του προέδρου Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να εγκρίνει το νομοσχέδιο μέσα στις επόμενες ώρες. Μετά την υπογραφή του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει πλήρως, τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης.

Παρά την πρόοδο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα παραμείνει πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προγράμματα και τη φορολογική πολιτική.

Επαναλειτουργία της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης στο Οβάλ Γραφείο, στις 9:45 μ.μ. ET. (04:45 ώρα Ελλάδας).

Αρχικά, ο Τραμπ είχε προγραμματίσει ένα ιδιωτικό δείπνο για τις 7:30 μ.μ. με κάλυψη από τον Τύπο του Λευκού Οίκου, αλλά αντ’ αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο για την υπογραφή του νομοσχεδίου χρηματοδότησης που θα «ανοίξει» ξανά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η υπογραφή του νομοσχεδίου θα σηματοδοτήσει το επίσημο τέλος της μεγαλύτερης περιόδου διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.