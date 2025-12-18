ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα - Real.gr

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή αν υπάρχουν επιζώντες.

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε στο δίκτυο CNN ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου».