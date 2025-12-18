Quantcast
ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

20:01, 18/12/2025
ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

ΠΗΓΗ: Χ

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή αν υπάρχουν επιζώντες.

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε στο δίκτυο CNN ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

16:47 18/12
Νέα ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Λαζαρίδη-Κωνσταντοπούλου: «Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις»-«Προσέξτε τι λέτε»

Νέα ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Λαζαρίδη-Κωνσταντοπούλου: «Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις»-«Προσέξτε τι λέτε»

18:30 18/12
Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

16:27 18/12
Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

18:45 18/12
Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

17:22 18/12
Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

15:51 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12

Ροή Ειδήσεων

Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

20:08 18/12
ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

20:01 18/12
Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου γίνονται μέρος της πιο φωτεινής χριστουγεννιάτικης πρωτοβουλίας – Mε τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών που έχουν ανάγκη

Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου γίνονται μέρος της πιο φωτεινής χριστουγεννιάτικης πρωτοβουλίας – Mε τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών που έχουν ανάγκη

19:45 18/12
ΕΟΔΥ: 99 νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

ΕΟΔΥ: 99 νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

19:30 18/12
FIFA: Έτοιμη να... επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

FIFA: Έτοιμη να... επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

19:15 18/12
Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

19:07 18/12
Πηγές υπουγείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Πηγές υπουγείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

19:03 18/12
«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

18:45 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved