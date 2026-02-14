ΗΠΑ-Ιράν: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη - Real.gr

Quantcast
19:04, 14/02/2026
ΗΠΑ-Ιράν: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

“Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες”, δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

