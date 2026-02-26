Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη: «Σημαντική προοδος» - Real.gr

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν να ανακοινώνει ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος».

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για εσωτερικές διαβουλεύσεις, όπως πρόσθεσε ο Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί. Παράλληλα, προγραμματίζονται συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα, όμως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, εκφράστηκαν «απογοητευμένοι» από τα όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή συνεδρία.