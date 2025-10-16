ΗΠΑ–Ισραήλ: Σχέδιο προστασίας Παλαιστινίων που συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς για να μην εκτελεστούν από τη Χαμάς - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ–Ισραήλ: Σχέδιο προστασίας Παλαιστινίων που συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς για να μην εκτελεστούν από τη Χαμάς

04:00, 16/10/2025
ΗΠΑ–Ισραήλ: Σχέδιο προστασίας Παλαιστινίων που συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς για να μην εκτελεστούν από τη Χαμάς

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεργασία με το Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η ζώνη αυτή θα προσφέρει καταφύγιο σε Παλαιστίνιους πολίτες που φοβούνται αντίποινα από τη Χαμάς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην απάντηση της Ουάσινγκτον στις συνοπτικές εκτελέσεις που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει η Χαμάς μετά την εκεχειρία της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες Παλαιστίνιοι – μέλη αντίπαλων οργανώσεων ή ύποπτοι συνεργασίας με το Ισραήλ – εκτελέστηκαν χωρίς δίκη.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να δικαιολογεί τις εκτελέσεις, χαρακτηρίζοντας τα θύματα «μέλη πολύ επικίνδυνων συμμοριών». Ωστόσο, στη συνέχεια αναθεώρησε τη στάση του και δήλωσε ότι «εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα». Πιο αυστηρή στάση κράτησε ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεσο τερματισμό των επιθέσεων της Χαμάς σε «αθώους Παλαιστίνιους πολίτες».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ισραήλ ώστε να δημιουργηθεί χώρος εντός της ζώνης ασφαλείας, πίσω από τη ‘Κίτρινη Γραμμή’, όπου όσοι αισθάνονται απειλή να μπορούν να καταφύγουν».

Η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» αποτελεί το όριο εντός της Γάζας στο οποίο υποχώρησαν οι Ισραηλινοί κατά την εφαρμογή της εκεχειρίας, διατηρώντας τον έλεγχο περίπου στο 53% της περιοχής.

«Αυτό είναι απάντηση στις αναφορές περί εκτελέσεων αντιπάλων από τη Χαμάς», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, χαιρετίζοντας τη συνεργασία του Ισραήλ στο εγχείρημα.

«Το Ισραήλ καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να στηρίξει και να προστατεύσει όσους επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά και να αποκηρύξουν τη Χαμάς», σημείωσε.

Δεν δόθηκε επίσημο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή του.

Πηγή: Times of Israel

